В какой стране больше всего долгожителей?

Дольше всего люди живут в Японии. Кстати, большинство из долгожителей – женщины.

Япония побила новый рекорд по количеству долгожителей в стране, которым исполнилось 100 и более лет, поделились в Министерстве здравоохранения.

По данным на 1 сентября, в Японии впервые зарегистрировано 95,119 долгожителей – из них 88% женщин (83,958) и почти 12% мужчин (11,161). Это на 2,980 долгожителей больше, чем было зафиксировано в прошлом году, отметили в министерстве.

В то же время число людей старше 65 лет в стране достигла рекордного уровня в 36,25 миллионов человек – это почти 30% от населения всей Японии.

Для страны, впрочем, это не самые хорошие новости. В Японии наблюдается демографический кризис: высокое число пожилых граждан увеличивает расходы на систему здравоохранения, в то время как сокращающаяся рабочая сила не может покрыть все эти издержки.

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Из развитых стран Япония имеет самую высокую продолжительность жизни и самое большое количество долгожителей на душу населения. Однако по общему числу долгожителей страна делит первое место с США – самые свежие цифры по количеству 100-летних граждан в Америке пока недоступны, а по данным 2021 года в этой стране было зафиксировано почти 90 тысяч долгожителей. Прогноз на 2024 год гласит, что их количество должно было уже достигнуть не менее 108 тысяч.

На сегодняшний день самым пожилым жителем мира также является японка – Томико Итоока родилась 23 мая 1908 года и отпраздновала в этом году своё 116-летие. Раньше этот титул принадлежал испанке Марии Браньяс Морере, но она скончалась в этом августе в возрасте 117 лет и 169 дней.