В какой стране говорят на самом большом количестве языков?

В этом государстве их насчитывается более 800!

Папуа – Новая Гвинея остаётся страной с самым большим лингвистическим разнообразием в мире. Это относительно небольшое островное государство в Океании является домом более чем для 820 коренных языков (и нескольких заимствованных). Получается, на территории меньше чем в 500 тыс. км² говорят на 12% языков всего мира!

Как так получилось? Папуа – Новая Гвинея имеет богатую колониальную историю и может похвастаться географическим разнообразием. Государство занимает восточную часть острова Новая Гвинея, весь архипелаг Бисмарка, север Соломоновых островов и множество мелких частей суши в Тихом океане. Передвижение между этими регионами исторически было затруднено — в том числе из-за густых джунглей — что способствовало формированию изолированных сообществ, развивших собственный коренной язык, на который слабо повлияло время и насаждение унифицированного английского.

Интересно, что при таком разнообразии языков, большинство из них имеет менее 1000 носителей. Всего в Папуа – Новой Гвинее проживает около 11-17 миллионов человек (по данным официальных и неофициальных подсчетов).

Фото: Bob Brewer / Unsplash

Реклама

Среди коренных народов самым популярным языком является энга – на нём говорят около 200-250 тыс. человек. Он принадлежит к трансновогвинейской языковой макросемье и используется в одноименной провинции Энга. Другими двумя распространенными языками провинций являются мелпа и хули.

А вот официальный статус в Папуа – Новой Гвинее имеют лишь четыре языка: английский, ток-писин, хири-моту и, с недавних пор, язык жестов.

Основным языком правительства и системы образования является английский. С XIX века часть страны числилась протекторатом Британской империи, а затем была передана под управление Австралии, пока не получила независимость в 1975 году.

Можно сказать, что английский послужил базой для создания основного языка общения в Папуа – Новой Гвинее: им является «ток-писин». Он стал универсальным способом взаимодействия среди коренных народов, на нём ведутся дебаты в парламенте, выходят новости.

Ток-писин зародился в период британского правления среди работников плантаций, выходцев из Меланезии, Китая, Малайзии и других народов. Со временем он эволюционировал из пиджина (упрощенного языка, развивающегося как средство общения между этническими группами с неродственными языками) в самостоятельный язык с примесью немецкого, португальского и местных наречий.

В южных регионах страны (за исключением столицы Порт-Морсби) говорят на «хири-моту» – в его основе лежит океанский язык моту из австронезийской языковой семьи, с упрощенной грамматикой.

Несмотря на такое большое лингвистическое разнообразие страны, по последним исследованиям, языковые навыки среди молодёжи там стали снижаться. Лингвисты и этнобиологи предсказывают потерю языкового разнообразия в последующих поколениях.