В какой стране лучшие дороги в мире?

Не в России (впрочем, об этом вы и сами могли догадаться).

Судя по рейтингу Global Economy, лучшие дороги в мире можно найти в Сингапуре. Государство получило за свои дороги самую высокую отметку в 6,5 баллов по 7-балльной шкале в период с 2006 по 2019 годы.

С тех пор Сингапур своё место не уступил ни одной стран, участвующих в рейтинге (всего их там 141). На втором месте оказалась Голландия с 6,4 баллами, за ней идут Швейцария (6,3), Гонконг и Япония (6,1).

Россия занимает в рейтинге 99 строчку с 3,5 баллами. Самый низкий показатель – у африканского Чада (1,9).

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Составители рейтинга поясняют, что качество дорожного покрытия определяется на основании опроса руководителей Всемирного экономического форума и представителей предприятий, так что несмотря на обширность исследования, оно является довольно субъективным.

Качество сингапурских дорог тем не менее оспорить сложно: ежегодно прямо на улицах этого города-государства проводят один из этапов «Формулы-1».