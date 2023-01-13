В каком городе мира самые страшные пробки?

Представьте себе, не в Москве.

Комания INRIX, занимающаяся сбором данных о состоянии дорожного движения в реальном времени, а также оценивающая безопасность дорожного движения и доступность парковок по всему миру, оценила количество часов, которые автомобилисты со всего мира проводят в пробках.

Второй год подряд лидирующую позицию занял Лондон. По данным Inrix, средний водитель в Великобритании потерял 156 часов из-за пробок на дорогах. Это на семь часов больше, чем в 2021 году, но на 35 часов меньше, чем в 2019 году.

Лондон опередил Чикаго, где автомобилисты проводят в пробках 155 часов, за ним следуют Париж (138 часов), Бостон (134 часа) и Нью-Йорк (117 часов).

По мнению лондонских властей и чиновника мэрии Улла Нормана, эти цифры свидетельствуют о том, что жителям британской столицы нужно переходить на наземный транспорт без использования автомобиля.

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«Две трети всех автомобильных поездок в городе можно совершить пешком или на велосипеде менее чем за 20 минут. Нам срочно нужно перевести местные поездки с автомобилей на более эффективные виды транспорта», – Уилл Норман.

Власти подсчитали, что общее ежедневное стояние в пробках обходится государству в 707 фунтов стерлингов с гражданина, а общий ущерб составляет до 9,5 миллиардов фунтов стерлингов в год. Затраты для водителей рассчитываются путем определения среднего расстояния до работы для каждого городского района с учетом цен на топливо в зависимости от региона и топливной экономичности автомобилей.

Однако, похоже, Лондон вскоре потеряет звание самой загруженного автомобилями города мира. Трафик в столице Британии увеличился за год всего на 5%, тогда как в Чикаго рост составил 49%, а в Бостоне – 72%.