В каком государстве больше всего часовых поясов?

В России – 11 часовых поясов, но это не мировой рекорд.

Время в России регулируется федеральным законом «Об исчислении времени»: в соответствии с ним с 26 октября 2014 года установлено 11 часовых зон. Вторая по площади страна мира, Канада, располагается в шести часовых поясах, а в Китае на официальном уровне установлен один часовой пояс для всех его регионов.

Зато на территории Великобритании находится «самый главный» меридиан и девять часовых поясов: самая западная точка расположена на острове Питкерн (UTC -8), а самая восточная – на острове Диего Гарсиа в Индийском океане (UTC+6). Но рекордсменом по количеству часовых поясов является Франция.

Сама по себе страна, граничащая с Люксембургом, Бельгией и Германией, уместилась в один часовой пояс. Однако в совокупности с заморскими департаментами и регионами (Département et région d'outre-mer) государство Франция вмещает в себя 12 часовых поясов.

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Как напоминает Ассоциация туроператоров России, всего у Франции – пять заморских департаментов: в Южной Америке, Карибском бассейне, Северной Атлантике и Индийском океане. Числясь «особыми территориями» Евросоюза, они являются полноценной частью Франции; на их территории в ходу евро, а департаменты участвуют в выборах членов Европарламента.

Самая западная точка этой обширной территории – Французская Полинезия, лежащая в том же часовом поясе, что и штат Гавайи (UTC -10). Самая восточная – это острова Уоллис и Футуна (UTC +12). Две эти точки находятся или очень далеко друг от друга, или очень близко: смотря в какую сторону крутить глобус.

Фото: Google Maps