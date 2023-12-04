В Калифорнии построили самый большой дирижабль современности

Он почти в два раза больше, чем Boeing 747.

Огромный 122-метровый дирижабль был создан LTA Research – компанией, которую поддерживает соучредитель Google Сергей Брин. Дирижабль полагается на примерно 28 тысяч кубических метров гелия и 12 электродвигателей для вертикального взлета и достижения скорости до 120 км/ч. Его создатели утверждают, что подобные летательные аппараты однажды смогут сократить выбросы углекислого газа от авиаперелетов и судоходства.

Дирижабль под названием Pathfinder 1 – это самый большой летательный аппарат, который удалось сделать после того, как в 1937 году загорелся 245-метровый дирижабль «Гинденбург». В то время как «Гинденбург» был наполнен чрезвычайно легковоспламеняющимся водородом, Pathfinder 1 использует безопасный, нереакционноспособный гелий, хранящийся в 13 подушках безопасности.

Pathfinder 1 Фото: LTA Research

Поскольку цена на гелий колеблется на фоне дефицита, заправка Pathfinder 1 может стоить от 250 000 до миллиона долларов. Каждая из 13 нейлоновых сумок с прочным рипстопом удерживается на месте каркасом из 10 000 опор, армированных углеродным волокном, и 3 000 титановых втулок.

LTA Research заявляет, что использует передовую технологию лидара для постоянного мониторинга уровня газа, содержащегося в воздушном шаре. Затем вся рама оборачивается синтетическим материалом под названием тедлар, который, по утверждению LTA Research, устойчив к ультрафиолетовому излучению и огню.

Благодаря технологии, адаптированной к дронам, дирижаблем также будет на удивление легко управлять, и в любой момент времени ему потребуется только один пилот, использующий систему джойстика.

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Хотя Pathfinder 1 однажды сможет перевозить тонны груза на сотни километров, пока он может парить только в нескольких метрах над землей. После получения в сентябре специального сертификата летной годности Pathfinder 1 проходит первые этапы летных испытаний на аэродроме Моффет, в аэропорту Пало-Альто и в некоторых частях залива Сан-Франциско.

8 сентября Pathfinder 1 совершил свой первый испытательный полет, оставаясь привязанным к мобильному штативу и все время находясь недалеко от земли. Будущие испытания позволят дирижаблю подняться на высоту до 450 метров.

Pathfinder 1 находится в разработке с 2016 года, и LTA Research сообщает, что в настоящее время работает над созданием еще более крупного воздушного судна под названием Pathfinder 3. Цель компании – иметь парк различных дирижаблей, которые можно было бы использовать для перевозки грузов или пассажиров, а также для доставки экстренной гуманитарной помощи.

Соучредитель Google Сергей Брин также участвует в финансировании некоммерческой организации Global Support and Development, которая оказывает экстренную помощь при стихийных бедствиях. Компания была основана в 2015 году после того, как Брин направил медиков после циклона в южной части Тихого океана на своей собственной суперъяхте.

Создатели Pathfinder 1 признают, что дирижабли не решат текущие проблемы вредных для экологии авиаперелетов, но утверждают, что им предстоит сыграть важную роль в «облегчении» атмосферы от парниковых газов.