В Калифорнии закрыли пляж, чтобы не беспокоить морских львов

Городской совет единогласно проголосовал за переход от сезонного закрытия территории к круглогодичному.

Городской совет Сан-Диего единогласно проголосовал за закрытие доступа к пляжу Пойнт-Ла-Хойя и граничащему с ним участку Бумер-Бич после того, как посетители и экологические активисты обратили внимание на скопление морских львов, или сивучей. Годами морские млекопитающие выбирали эти районы в качестве своего лежбища, занимая прибрежные скалы для размножения и кормления. Это поправка к предыдущему решению – до этого доступ к местам, где любят располагаться сивучи, закрывался сезонно – с мая по октябрь, но экологи собрали доказательства того, что некоторые остаются там круглый год.

Так калифорнийская прибрежная комиссия единогласно одобрила план изолировать территорию между пляжем Ла-Хойя-Коув и пляжем Бумер от публики на весь год, чтобы держать людей подальше от морских львов (и наоборот). При этом доступ будет ограничен только к участку пляжа, занятому сивучами – член городского совета отметил, что нет никаких планов по закрытию популярного места для дайверов, серферов, рыбаков и других любителей пляжного отдыха. Просто взаимодействовать с ластоногими теперь будет нельзя ни при каких условиях – за этим специально будут следить рейнджеры поблизости.

Посмотреть на морских млекопитающих можно будет со специальной стены, издалека.

Морские львы, или сивучи, дремлют на пляже Ла-Хойя Фото: jpellgen (@1179_jp) / Flickr

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«Хотя туристы часто хотят посмотреть на сивучей вблизи и сделать с ними селфи (часто вместе со своими детьми), закон о защите млекопитающих предписывает наблюдать за этими животными с минимального расстояния в 15 метров. Если вы побеспокоите морского льва любым образом – это может выразиться в перемене поведения, отступлении назад, рычании или даже взгляде на вас – это карается штрафом», – говорится в сообщении защитников природы.

Самцы морских львов довольно агрессивны, особенно когда защищают свой гарем, поэтому они нередко предпринимали попытки атаковать подошедших слишком близко людей.

Благодаря новой поправке территория будет закрыта круглый год, здесь будут установлены границы защитной зоны и будут поставлены предупредительные знаки. Ограничения будут действовать в течение семи лет, после чего штату нужно будет подать заявку на получение еще одной поправки или нового разрешения на развитие побережья.

А это сивучи на Дальнем Востоке – сотни животных ищут себе место под солнцем на волноломе в Невельске, Сахалинская область Фото: Сергей Любаченко / фотохостинг rtraveler.ru