В Камбодже обезьяна надругалась над спящим туристом

Инцидент произошел в номере отеля.

В Камбодже обезьяна пробралась в номер отеля и надругалась над британским туристом. Молодой человек путешествовал вместе с друзьями: компания вернулась в отель поздно вечером и легла спать.

При этом один из них оставил окно открытым, а через некоторое время из его комнаты стали доноситься странные звуки, на которые пришли товарищи спящего. Им открылась странная картина: на кровати британца сидел длиннохвостый макак, который прямо на глазах гостей стянул с молодого человека штаны и стал лизать его половые органы.

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«Они успели сделать фотографию, но не хотели пугать обезьяну, чтобы она случайно не откусила ему пенис. Поэтому они вышли на улицу и стали имитировать обезьяньи крики возле окна», — рассказал знакомый туристов.

Пострадавший от сексуального насилия со стороны макака британец улетел домой первым же рейсом. Как только знакомый туристов рассказал об этой истории в соцсетях, она стала вирусной: меньше, чем за сутки пост набрал более 2,6 миллиона просмотров, а три тысячи пользователей сохранили его в закладках.

Ранее сообщалось, что в Таиланде свинохвостый макак сбросил с обрыва мужчину.