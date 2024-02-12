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В Камеруне беременная женщина смогла родить здорового ребенка после смертельного укуса

Фото: Wikipedia Commons

Эфа

Местную жительницу укусила эфа из семейства гадюковых. Она погибла, но успела родить мальчика.

В Камеруне беременная женщина успела родить ребенка, прежде чем умереть от смертельного укуса ядовитой змеи эфы из семейства гадюковых. Змея укусила женщину, когда та находилась на седьмом месяце беременности — после этого у женщины началось кровотечение, боли в животе и схватки.

Врачи обследовали пациентку и диагностировали у нее низкий уровень тромбоцитов, а также коагулопатию — нарушение свертываемости крови, что могло стать следствием змеиного укуса. Женщине ввели противоядие, однако на третий день госпитализации кровотечение и боли в области таза у нее стали лишь сильнее, а затем начались роды.

Эфы распространены в северной части Африки и Азии, длина взрослых особей может достигать 90 сантиметров. Яд этих змей опасен для человека и отличается ярко выраженным гемолитическим действием.

День спустя на свет появился здоровый мальчик весом 3,4 килограмма. Однако после этого его матери не стало лучше. Поскольку у нее продолжалось кровотечение, ее перевели в другую больницу: там у пациентки диагностировали острую почечную недостаточность, а затем она скончалась.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье девушку укусила ядовитая змея, которую она держала в своей квартире, после чего пострадавшую забрали в реанимацию.

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