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В Канаде грузовик рассыпал на дороге 5 миллионов пчёл

Фото: Luc Peters

К счастью, никто серьезно не пострадал.

31 августа на трассе неподалеку от Торонто из движущегося грузовика вывалились ульи с пятью миллионами пчел.

«Мы не уверены, что именно произошло и как, но в какой-то момент ящики с ульями просто соскользнули с трейлера и расыпались по дороге», – рассказал констебль местной полиции Райан Андерсон.

Полиция к проблемам такого масштаба была не готова – пришлось призвать на помощь пчеловодов, которые в полной защитной экипировке попытались собрать пчел и вернуть их обратно в ульи. Тем не менее многим из «спасателей» не удалось избежать укусов. Больше всех пострадал водитель грузовика, его ужалили более 100 раз. К счастью, медики оказали мужчине своевременную помощь, и сейчас его жизни ничто не угрожает.

Фото: Canadian Press
Пчеловод из Торонто собирает насекомых, вывалившихся из грузовика

В течение нескольких часов пчеловоды сумели вернуть большинство пчел в ульи, но несколько сотен насекомых все же погибли. Большую часть ульев вернули в грузовик, но некоторые были оставлены у дороги, чтобы вылетевшие пчелы могли самостоятельно вернуться туда.

Полиция призвала автомобилистов не открывать окна, пересекая этот район, а местных жителей – остерегаться пешеходных прогулок у дороги и избегать контакта с насекомыми.

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