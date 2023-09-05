К счастью, никто серьезно не пострадал.
31 августа на трассе неподалеку от Торонто из движущегося грузовика вывалились ульи с пятью миллионами пчел.
«Мы не уверены, что именно произошло и как, но в какой-то момент ящики с ульями просто соскользнули с трейлера и расыпались по дороге», – рассказал констебль местной полиции Райан Андерсон.
Полиция к проблемам такого масштаба была не готова – пришлось призвать на помощь пчеловодов, которые в полной защитной экипировке попытались собрать пчел и вернуть их обратно в ульи. Тем не менее многим из «спасателей» не удалось избежать укусов. Больше всех пострадал водитель грузовика, его ужалили более 100 раз. К счастью, медики оказали мужчине своевременную помощь, и сейчас его жизни ничто не угрожает.
В течение нескольких часов пчеловоды сумели вернуть большинство пчел в ульи, но несколько сотен насекомых все же погибли. Большую часть ульев вернули в грузовик, но некоторые были оставлены у дороги, чтобы вылетевшие пчелы могли самостоятельно вернуться туда.
Полиция призвала автомобилистов не открывать окна, пересекая этот район, а местных жителей – остерегаться пешеходных прогулок у дороги и избегать контакта с насекомыми.
Мужчина в Аризоне выжил после 250 укусов пчел-убийц
Читайте также
В Канаде грузовик рассыпал на дороге 5 миллионов пчёл
«Европа Плюс» дарит путешествие на концерт Джейсона Деруло в Алматы
Австрийские железные дороги предлагают бесплатный годовой проезд за татуировку с их логотипом
Вьетнамский миллионер купил самую большую бутылку виски в мире
Олененок-сирота подружился с дочкой нового хозяина