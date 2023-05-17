В Канаде мужчина избил прохожего ручным питоном

Полицейские арестовали владельца змеи за нападение.

В Торонто (Канада) полицейские арестовали 45-летнего Лауренио Авилу после того, как он избил случайного прохожего ручным питоном. Авила подошел к мужчине на одной из улиц в центре города и начал бить его змеей, которую держал в руках. Увидевшие это очевидцы вызвали полицию, после чего канадца задержали и арестовали.

Авилу обвинили в вооруженном нападении (в роли оружия выступил питон) и жестоком обращении с животными. О состоянии змеи на данный момент ничего не известно.

Городские правила Торонто запрещают частное содержание любых змей, длина которых во взрослом возрасте превышает три метра.

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Ранее сообщалось, что в городе Нонтхабури (Таиланд) 62-летний Витун Сонапун был госпитализирован после того, как питон, выползший из унитаза, укусил его за ягодицу.