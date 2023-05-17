авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
3 автомаршрута по России на лето
3 автомаршрута по России на лето

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
3 автомаршрута по России на лето
3 автомаршрута по России на лето

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Канаде мужчина избил прохожего ручным питоном

Фото: Unsplash

Полицейские арестовали владельца змеи за нападение.

В Торонто (Канада) полицейские арестовали 45-летнего Лауренио Авилу после того, как он избил случайного прохожего ручным питоном. Авила подошел к мужчине на одной из улиц в центре города и начал бить его змеей, которую держал в руках. Увидевшие это очевидцы вызвали полицию, после чего канадца задержали и арестовали.

Авилу обвинили в вооруженном нападении (в роли оружия выступил питон) и жестоком обращении с животными. О состоянии змеи на данный момент ничего не известно. 

Городские правила Торонто запрещают частное содержание любых змей, длина которых во взрослом возрасте превышает три метра.

Ранее сообщалось, что в городе Нонтхабури (Таиланд) 62-летний Витун Сонапун был госпитализирован после того, как питон, выползший из унитаза, укусил его за ягодицу. 

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023