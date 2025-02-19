В Канаде перевернулся самолет с пассажирами

Пострадали 15 человек.

В Канаде при посадке в аэропорту перевернулся самолет с пассажирами. Пострадали 15 человек, сообщает CTV News со ссылкой на службу скорой медицинской помощи района Пил канадской провинции Онтарио.

Инцидент произошел 17 февраля в Торонто. Самолет американской авиакомпании Delta Airlines, летевший из США, совершил жесткую посадку из-за сильного бокового ветра: он ударился о землю и перевернулся, при этом одно крыло оторвалось, а фюзеляж загорелся. Пассажирам и членам экипажа удалось выбраться через открытые двери, никто из них не погиб.

При этом, рассказали в службе скорой помощи, серьезно пострадали три человека. Они находятся в больнице с тяжелыми травмами. Остальные 77 человек (всего на борту было 80, 76 пассажиров и четверо членов экипажа) отделались испугом и ушибами.

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Пассажиры рассказали журналистам, что при эвакуации люди помогали друг другу. В момент посадки они были пристегнуты, поэтому после того, как лайнер перевернулся — висели «как летучие мыши». Чтобы эвакуироваться, им пришлось срочно отстегиваться и отстегивать соседей.