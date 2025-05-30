В Канаде спасли бездомную шестилапую кошку

После этого Битси обрела дом.

В Канаде ветеринары спасли необычную бездомную кошку с шестью лапами. Об этом сообщает People.

Кошка попала в приют после того, как ее на заднем дворе своего дома обнаружила местная жительница. Она позвонила в службу спасения животных и сообщила об особенностях животного. Спасатели отметили, что сначала отнеслись к сообщению с недоверием и предполагали, что увидят кошку с котенком на спине или с опухолью. Однако, прибыв на место, убедились: у кошки действительно было две лишние конечности. В приюте ее назвали Битси.

Сотрудники приюта считают, что Битси раньше жила в доме, так как она очень ласкова с людьми. Возможно, она сбежала, но прежних хозяев найти не удалось. Ветеринары сначала занялись лечением язв на трех лапах Битси, а затем стали наблюдать за ее состоянием. Вскоре стало ясно, что дополнительные лапы причиняют животному боль и неудобство.

«Она могла ходить, но было видно, что ей тяжело», — рассказала основатель приюта Кристин Колтун.

Реклама

Специалисты предполагают, что у Битси выросли дополнительные лапы из-за слияния с другим эмбрионом в утробе матери. Врачи выяснили, что для передвижения кошка использует только три конечности, и приняли решение ампутировать лишние. После операции Битси впервые смогла удобно устроиться в лежанке.

Теперь у кошки появится новый дом: ее заберет менеджер клиники, где проходила операция.

«Битси избавилась от боли, и мы уверены, что впереди у нее счастливая и здоровая жизнь», — поделилась будущая хозяйка кошки.