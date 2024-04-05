В Канаде убили белого медведя, который мог охотиться на детей

Местные охотники смогли выследить и убить хищника.

Белый медведь начал охотиться на детей в городе Пиванак (провинция Онтарио, Канада). 13 марта в полицию поступило сообщение о том, что в город проник белый медведь. Когда полицейские приехали на место, зверя там уже не было, но они обнаружили его следы рядом со школьным двором. Позже медведя заметили в другом районе города. По словам очевидцев, он двигался в сторону школы.

Специалисты, с которыми консультировалась полиция, объяснили, что хищник вел себя так, словно выслеживал добычу. Причем объектом охоты были люди, в особенности дети. Медведя удалось выследить и убить благодаря местным охотникам. Мясо животного планировали раздать жителям города, а шкуру и другие полезные части туши передать старейшинам для использования в традиционных ремеслах или церемониях.

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Пиванак — город на севере Онтарио, большинство жителей которого составляют представители индейского народа кри. В некоторые периоды года туда можно попасть только на самолете или вертолете из-за сложных погодных условий.

Ранее, в январе 2023 года, на Аляске белый медведь убил женщину и ее годовалого ребенка. Это было первое нападение белого медведя со смертельным исходом, зарегистрированное в США с 1990 года.