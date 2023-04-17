В Карачаево-Черкесии похитили попугая за 200 тысяч рублей

Экзотическую птицу украл мужчина, сдававший жилье квартирантам с необычным пернатым питомцем.

В Карачаево-Черкесии похитили попугая стоимостью 200 тысяч рублей — злоумышленником оказался мужчина, сдававший жилье квартирантам. Он зашел посмотреть, как дела в арендуемой у него квартире, и положил глаз на экзотическую птицу.

Похититель перепродал ару соседу всего за 80 тысяч рублей, но на этом приключения бедного попугая не закончились. Его опять перепродали некому покупателю с Урала, но тут в дело вмешалась полиция. Вскоре ара вернется к своему хозяину, а его похититель в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

Реклама

Ара — это крупные (до 95 сантиметров) попугаи с очень яркой окраской зеленых, красных, голубых и желтых тонов, распространенные в Центральной и Южной Америке. Характерная особенность этих птиц — крупный, сжатый с боков и сильно закругленный клюв с круто загнутым кончиком. Он считается самым крепким на Земле.

Ранее сообщалось, что в городе Хертогенбос (Нидерланды) суд обязал воздухоплавателя выплатить компенсацию хозяину попугаев, которые скончались от испуга, увидев его воздушный шар.