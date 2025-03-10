В Казахстане начали спасать заблудившихся в степи тюленей

Животные отправились на поиски еды и оказались вдали от берега.

Тюлени оказались вдали от берегов Казахстана, когда отправились искать еду. Рыбная инспекция и местные власти начали спасательные мероприятия после того, как несколько десятков молодых тюленей были найдены в степи и на территориях нефтедобывающих предприятий, находящихся далеко от Каспийского моря. Теперь задача состоит в возвращении животных в их природную среду.

Андрей Руцкой, временно возглавляющий рыбную инспекцию Мангистауской области, рассказал, что сотрудники уже обнаружили порядка 20 тюленей на нефтепромыслах и в окрестностях. Однако имеющихся сил недостаточно для проведения такой масштабной операции, особенно с учетом того, что точное количество животных до сих пор неизвестно.

Ситуация усугубляется сложными погодными условиями: сильные ветры и снежные бури мешают добраться до мест, где находятся тюлени. Для их поиска и эвакуации планируется привлечение авиации. Эксперты считают, что причиной ситуации стал дрейф льдин, на которых находились тюлени. В начале марта эти льдины были вынесены к берегу ветрами и течениями. Животные вышли на сушу возле нефтяных полей Каражанбас и Каламкас в поисках пищи, но из-за ухудшения погоды не смогли вернуться к воде.

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Численность каспийских тюленей резко снизилась за последние столетия: с начала XX века популяция сократилась на 70-90%. В 2020 году этот вид был занесен в Красную книгу Казахстана.

Ранее сообщалось, что на Куршской косе выпустили в море истощенного тюленя, которого спасли в Калининградском зоопарке.