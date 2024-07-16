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В Казани появилась новая экотропа

Фото: Пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Она включает три пешеходных маршрута общей протяженностью 11 км.

В лесопарке Лебяжье в Казани появилась новая экотропа, которая является частью большого туристического маршрута «Волжская тропа» и проекта «Экотропы СИБУРа». Об этом Russian Traveler сообщили в пресс-службе «Казаньоргсинтеза».

Экотропа включает три пешеходных маршрута общей протяженностью 11 км, включая маршрут для детей.

Главная цель создания экотропы — сохранение ценных природных территорий. Ученые исследовали местность и обнаружили 800 видов представителей флоры и фауны, включая 70 видов, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан. По словам руководителя Дирекции природных территорий Института развития городов Татарстана Оксаны Саргиной, экотропа помогает привлечь внимание к природе и бережному отношению к окружающей среде.

Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин подчеркнул, что предприятия стремятся к открытости информации о влиянии на окружающую среду и безопасности. Экотропа открыта для свободного посещения.

На пути протяженностью 2,5 км встретятся 7 тематических остановок с интерактивными экспонатами и информационными стендами. Путешественники смогут найти и «примерить» следы лесных животных, научиться узнавать птиц по голосам и заглянуть в настоящий отель для насекомых.

Ранее сообщалось, что в Приморье открыли подводную экотропу для туристов.

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