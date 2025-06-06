В Кельне эвакуировали десятки тысяч человек. Что произошло?

В немецком городе-миллионнике обнаружили неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны.

В среду в Кельне прошла масштабная эвакуация более 20 тысяч жителей из-за неразорвавшихся старых американских снарядов. Это самое крупное подобное событие в городе со времен Второй мировой войны.

Авиабомбы были сброшены на немецкий город в 1940-х годах, но их обнаружили лишь на этой неделе во время строительных работ на правом берегу Рейна. Власти приняли решение обезвредить снаряды – но ради безопасности населения тысячам людей пришлось покинуть свои дома и отправиться в пункты временного размещения.

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Помимо жилых домов власти также провели эвакуацию домов престарелых и больниц. Отели, школы, детские сады и другие общественные организации в радиусе 1000 метров от места обнаружения бомб были закрыты; железнодорожное и трамвайное движение по направлению было приостановлено, а местная телекомпания была вынуждена перенести эфиры в студию в Берлине.

Всего строители обнаружили три снаряда: две бомбы весом по 1000 кг и одну весом в 500 кг. Все они были оснащены ударными взрывателями, детонирующими при контакте с твердой поверхностью. Процедура обезвреживания началась сразу после эвакуации населения. Полицейские и добровольцы совершили обход домов и квартир, чтобы убедиться, что никто не остался в зоне риска.