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В Кении появились смертоносные гиены-людоеды. Среди жертв есть дети

Фото: Unsplash

Жертвами хищников уже стали трое детей и один взрослый.

В округе Киямбу (Кения) гиены-людоеды больше года держат в страхе местных жителей. Только за последние шесть месяцев хищники растерзали троих детей и одного взрослого, а также совершили множество нападений. Один из смертельных эпизодов произошел 3 января в местной деревне — там гиены напали на 10-летнего мальчика, утащили его в заросли, а затем сожрали.

После этого семья погибшего переехала в другое место. При этом в соседнем поселке жертвой гиен стал другой 10-летний мальчик, который возвращался из школы вместе с сестрами. А месяцем ранее гиены утащили в лес девятилетнего ребенка, который вышел погулять. Семьи жертв нападений обратились к правительству Кении и потребовали усилить борьбу с хищными животными.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве гиена напала на трехлетнего мальчика во дворе церкви и едва не растерзала его.

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