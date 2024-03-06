В Кении столкнулись два самолета с пассажирами на борту

Погибли два человека.

В Кении над национальным парком Найроби столкнулись два самолета. Погибли два человека, пишет местная газета Star.

Трагедия произошла вечером во вторник, 5 марта. Над национальным парком столкнулись одномоторный легкий самолет Cessna и самолет авиакомпании Safarilink, на борту которого находились 44 человека. После столкновения Cessna упал на территорию парка, а пассажирский самолет смог вернуться в аэропорт вылета. Отмечается, что второе воздушное судно принадлежало местной летной школе.

Двое пилотов Cessna погибли, а люди, находившиеся на борту другого самолета, не пострадали. Сейчас местные власти выясняют, почему в небе случилась авария, и кто был ее виновником.

Истории, когда самолеты сталкиваются в небе, нередко приводят к трагедиям. В последний раз такое произошло в Японии в январе этого года: пассажирский лайнер врезался в военно-транспортный борт, доставлявший помощь пострадавшим от мощного землетрясения, в аэропорту Токио. В результате оба воздушных судна загорелись, погибли пять человек.

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