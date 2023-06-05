В Китае аллигатор выжил после прыжка с 20-го этажа

Рептилию спас козырек магазина.

В городе Шэньчжэнь (Китай) десятилетний метровый аллигатор, которого выращивали на мясо, выпрыгнул с балкона, пока его хозяина Лю не было дома. Рептилия упала с высоты 20-го этажа — она задела козырек магазина и смогла выжить. Хозяева магазина услышали удар, вышли на улицу, увидели аллигатора и вызвали полицию.

Патрульные забрали рептилию, а затем нашли его хозяина. Лю признался, что держал дома необычного питомца, поскольку хотел его съесть, а также извинился перед соседями, которых напугал хищник. Между тем местный Департамент рыболовства уже начал расследование инцидента.

Реклама

Администрация многоэтажного здания, где живет Лю, в настоящее время выясняет, нет ли в квартирах других опасных животных. А то, как именно аллигатор сумел добраться до окна и прыгнуть вниз, до сих пор остается загадкой.

Ранее сообщалось, что в городе Джексонвилл (штат Флорида, США) 33-летний боец смешанных единоборств (ММА) Майк Драгич вступил в схватку с трехметровым аллигатором на парковке начальной школы.