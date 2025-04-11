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В Китае для туристов установили эскалаторы на вершину горы

В Китае для туристов установили эскалаторы на вершину горы

Эскалатор горы Таньюй

Путешественники смогут подняться на 1500-метровую вершину за несколько минут.

Туристам в китайской провинции Цзянси решили облегчить жизнь и вложили миллионы долларов в систему эскалаторов прямо до вершины курорта Линшань. 

Ранее посетителям приходилось преодолевать тысячи ступенек в течение нескольких часов, чтобы взобраться на 1500-метровую гору. Но руководство курорта решило сократить это расстояние всего до нескольких минут благодаря десятку эскалаторов. Проект запустили в 2022 году и планируют закончить в следующем месяце. 

Фото: newsflare.com / screenshot
Проект эскалатора в провинции Цзянси

Среди молодых любителей хайкинга установка механизма вызвала полное недоумение – в конце концов, введение эскалаторов убивает саму идею пешего туризма и преодоления препятствий. А вот для пожилых людей, желающих осмотреть Цзянси с высоты птичьего полета, проект может стать настоящим спасением. 

Кстати, первой возвышенностью в Китае с установленным на ней эскалатором стала 350-метровая гора Таньюй в провинции Чжэцзян, которая прославилась ещё в 2023 году. Рельеф в этой местности довольно неустойчивый и изменчивый, из-за чего вершина горы долго оставалась недоступной для детей и пожилых путешественников, поэтому установку эскалаторов многие тогда восприняли на ура – хотя, разумеется, нашлись и критики!

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