В Китае две панды напали на молодую смотрительницу зоопарка

Очевидцы сняли агрессивных животных на видео.

В Китае две большие панды набросились на молодую смотрительницу зоопарка и искусали ее. Об этом пишет Daily Mail.

Нападение, произошедшее в городе Чунцин, сняли на видео посетители. На кадрах видно, как девушка выпустила двух бамбуковых медведей в вольер из внутреннего помещения. В этот момент панды подбежали к ней и начали агрессивно себя вести.

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Сначала одно из животных схватило сотрудницу за лодыжку, и девушке пришлось опуститься на колено. Тогда вторая панда попыталась укусить смотрительницу за голову и повалила ее на землю. После этого медведи набросились на китаянку и принялись кусать ее.

Девушке удалось освободиться, когда внимание панд переключилось на другого смотрителя, зашедшего в вольер. Одно из животных попыталось атаковать его, а второе отошло в сторону и забралось на перекладину между деревьев.

Как сообщили в зоопарке, сотрудница отделалась легкой травмой плеча. В администрации отметили, что такие инциденты случаются очень редко, и даже не смогли назвать причину случившегося.

Панды могут проявлять агрессию к человеку, но такие случаи действительно крайне редки и зафиксированы исключительно в неволе. Возможно, это происходит, если панда чувствует угрозу, пытается защитить своё личное пространство или детёныша. В случае нападения панды могут серьезно ранить или даже убить человека – для этого у них есть недюжинная сила, мощные челюсти (которыми они обычно дробят жесткие стебли бамбука) и острые когти.