В Китае гигантская саламандра вызвала засор трубы

Необычная амфибия уже нашла себе новый дом.

В городе Хойчжоу (провинция Гуандун, Китай) сантехник по имени Сюэ Хуэй нашел гигантскую саламандру в водопроводной трубе жилого дома. Мужчина приехал к клиенту, чтобы устранить неполадки в работе водопроводной трубы, и, к своему удивлению, нашел внутри огромную черную саламандру длиной 40 сантиметров и весом примерно от четырех до шести килограммов.

Сюэ Хуэй отметил, что раньше никогда не сталкивался с подобными случаями. Он достал саламандру из трубы, осмотрел ее и решил, что она, вероятно, относится к искусственно выведенному виду и могла сбежать с фермы по разведению амфибий. Эта удивительная история сблизила сантехника и клиента — они подружились. Житель дома решил оставить саламандру себе и пообещал заботиться о ней.

На самом деле эта саламандра – далеко не рекордсмен по размерам среди земноводных. Например, как раз в Китае обитают самые крупные в мире амфибии – китайские исполинские саламандры (Andrias davidianus). Их длина тела с хвостом достигает до 180 см, масса — до 70 кг.

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