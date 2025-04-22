В Китае готовятся к открытию самого высокого моста в мире

Провинция Гуйчжоу славится гигантскими конструкциями – здесь находится более половины самых высоких мостов в мире.

В Китае готовятся к открытию нового рекордсмена: мост Гранд-Каньон Хуацзян протянется на высоте 625 метров над рекой Бэйпань и будет признан самым высоким в мире. Его официальная инаугурация планируется 30 июня 2025 года.

До этого момента звание самого высокого моста в мире остается за Дугэ (он, кстати, тоже находится в провинции Гуйчжоу, как и новый рекордсмен). Ранее мы рассказывали о том, что Дугэ, открытый в 2016 году, стал первым в мире мостом, преодолевшим планку в 500 метров.

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Новый мост пройдет через самую глубокую часть долины реки Бэйпань – это место известно как «земляная трещина». Сейчас для того чтобы преодолеть расщелину по извилистой дороге в объезд у жителей провинции Гуйчжоу уходит около часа. Благодаря новому мосту Гранд-Каньон Хуацзян это время сократится до нескольких минут.

По словам главного инженера строительной компании Guizhou Highway Group, прогресс строительства конструкции на данный момент составляет 95%. Мост длинной в 2890 метров будет простираться над долиной реки между двумя массивными бетонными башнями.

Внутри одной из них обещают установить стеклянный лифт, так что мост станет ещё и туристической достопримечательностью. А для любителей экстремальных ощущений, создатели хотят установить здесь самое высокое в мире место для прыжков с тарзанки. Уверены, что даже просто прогулка по такому мосту уже подарит значительный выброс адреналина!