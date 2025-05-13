В Китае хотят перевести язык животных на человеческий с помощью искусственного интеллекта

Разработкой такой системы сейчас занимаются в Китае

В Китае создают технологию, которая поможет перевести язык животных на человеческий. Об этом пишет South China Morning Post.

Китайская компания Baidu заявила о разработке системы, предназначенной для перевода звуков животных. Она уже подала заявку на соответствующий патент, сообщили в Китайском национальном управлении интеллектуальной собственности.

Метод перевода будет основываться на сборе данных и биологических сигналов, например, голоса, интонации и изменений в поведении. Далее система будет анализировать информацию, чтобы определить эмоцию животного. При этом используются нейронные сети и машинное обучение.

В Baidu не уточнили, для кого разрабатывается технология, и будет ли создано доступное приложение для понимания животных. При этом, отмечают СМИ, патент тоже может быть выдан нескоро: процесс занимает от года до пяти лет.

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