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В Китае хозяйка клонировала своего любимого пса

В Китае хозяйка клонировала своего любимого пса

Женщина решила вернуть питомца за два миллиона рублей.

Жительница китайского города Ханьчжоу, потерявшая любимого добермана Джокера, решилась на необычный шаг — она клонировала пса, потратив около двух миллионов рублей по текущему курсу. Джокер жил с женщиной 11 лет, пережив даже тяжелую болезнь и сложную операцию по удалению саркомы на шее. Но в 2022 году пес скончался от сердечного приступа. После утраты питомца у женщины началась депрессия, появились проблемы со сном и здоровьем.

Она давно следила за успехами в области клонирования животных и еще в 2017 году заключила договор с одной из компаний, оплатив авансом 160 тысяч юаней, опасаясь за здоровье питомца. У добермана взяли образец кожи – оттуда и получили материал, который затем соединили с яйцеклеткой другого животного, чтобы получить эмбрион. Эмбрион, в свою очередь, имплантировали другой собаке – суррогатной матери, чтобы та родила клона.

В результате в конце 2023 года женщина встретила своего нового щенка — Малыша Джокера. Внешне он практически неотличим от оригинала, а также проявляет похожие повадки и характер.

Клонирование животных разрешено в Китае, но по закону эта практика должна соответствовать этическим нормам, а компании, занимающиеся клонированием, должны иметь соответствующую квалификацию.

Название компании, осуществившей дорогостоящую услугу, женщина не называет. 

Ранее сообщалось, что российским ученым удалось клонировать гибридного ягненка, который был выведен после скрещивания домашней овцы с горным диким бараном — памирским архаром. 

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