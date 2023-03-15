В Китае мастер кунг-фу устроил схватку с макаками

Конфликт мужчины с обезьянами возмутил пользователей соцсетей.

В провинции Сычуань (Китай) мастер восточных единоборств по фамилии Се подрался с двумя тибетскими макаками.

События развернулись на горе Эмэйшань: мужчина попытался погладить обезьяну, которая сидела рядом с ним. Но макак не оценил этот жест и напал на Се — а тот в ответ ударил его. Разозленный мастер кунг-фу не ограничился одним ударом: он перегнулся через перила и попытался нанести хвостатому противнику еще несколько.

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Тогда другой макак, воспользовавшись тем, что китаец отвернулся, бросился на помощь собрату — но Се отогнал его серией ударов по воздуху. Свидетелями ожесточенной схватки мужчины с макаками оказались туристы: они сняли происходящее на видео и выложили в сеть.

Одни пользователи возмутились поведением мастера кунг-фу, отметив, что он должен был держаться подальше от обезьян. Другие, напротив, посчитали, что макаки, нападающие на туристов ради еды, получили по заслугам. Несколько дней спустя сам Се высказался о произошедшем: мужчина пояснил, что занимается боевыми искусствами — и когда макак ударил его, он на автомате стал бить в ответ.

«Конечно, я сдерживал себя. В конце концов, они являются охраняемыми животными. Я хотел, чтобы они ушли, просто хотел отпугнуть их», — объяснил мастер кунг-фу.

Между тем местные власти обратились к общественности с призывом держаться подальше от обезьян.

Ранее сообщалось, что обезьяна с мачете неделю терроризировала жителей бразильского города Корренте.