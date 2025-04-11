В Китае на аукцион выставили 100 тонн живых крокодилов

Стоимость лота составила 47 миллионов рублей.

Китайский суд предложил купить 100 тонн живых крокодилов за 47 миллионов рублей. Аукцион проходит на площадке Alibaba, где стоимость лотов составляет около четырех миллионов юаней. Все рептилии принадлежат ранее известной компании Guangdong Hongyi Crocodile Industry Company, основанной в 2005 году бизнесменом Мо Джунжуном.

После финансовых проблем фирмы ее активы, включая крокодилов, были изъяты судом. Аукцион начался 10 марта и завершится 9 мая. Рептилии представляют собой сиамских крокодилов, которых разрешено разводить и продавать в Китае с 2003 года.

Вес одного животного варьируется от 200 до 500 кг, следовательно, на торги выставлено минимум 200 особей. При покупке покупатель обязан взять на себя все затраты по сборке и перевозке животных.

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Несмотря на то, что объявление уже просмотрело более 4000 человек, пока никто не решился принять участие в торгах.

Ранее сообщалось, что на аукционе продали крупнейший скелет стегозавра.