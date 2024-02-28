В Китае нашли огромного морского дракона возрастом 250 миллионов лет

Палеонтологи обнаружили почти полный скелет диноцефалозавра.
В Китае нашли окаменевшие остатки диноцефалозавра — морского ящера с длинной шеей, напоминающего восточного дракона и жившего около 250 миллионов лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh (EESTRSE).
Фрагменты скелета динозавра Dinocephalosaurus orientalis обнаружила группа палеонтологов из Китая, Европы и США. Работа по сбору разрозненных костей и их исследования заняли 10 лет, и только теперь ученые смогли почти полностью описать доисторического монстра.
Диноцефалозары, жившие на Земле в средний триасовый период (247-242 миллионов лет назад), обитали на морском мелководье. Они вырастали до трех метров, при этом более половины длины ящера составляла шея. Хищные рептилии в основном охотились на рыбу и моллюсков, набрасываясь на них из засады.
Впервые остатки диноцефалозара обнаружили в Китае в 2002 году: они состояли почти из полного черепа и нескольких шейных позвонков. Затем ученым удавалось найти частично сочлененный скелет рептилии, у которой не было лишь хвоста.
По словам ученых, диноцефалозавры были уникальными за счет большого количества позвонков в шее и туловище. Кроме того, известно, что змееподобные ящеры не откладывали яйца, а рожали живых детенышей.
При этом, несмотря на внешнее сходство, диноцефалозавр не был тесно связан с другим знаменитым морским длинношеим динозавром — плезиозавром. Плезиозавры возникли на 40 млн лет позже своих предшественников, на стыке триасового и мелового периодов, и были гораздо крупнее — некоторые достигали 15−20 метров в длину.
Плезиозавры были отлично приспособлены к жизни в морях, хотя им приходилось выныривать на поверхность, чтобы вдохнуть воздуха. У рептилий было четыре конечности, преобразованные в ласты, бочкообразное тело, длинные шеи и маленькие головы (хотя, у некоторых особей бывало наоборот. Плезозавры обитали морях и океанах, их остатки были обнаружены на всех континентах, в том числе и в Антарктиде.
Кстати, в Китае дракон – один из главных культурных и самых почитаемых образов, и связывают его в первую очередь как раз с водной и морской стихией.
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