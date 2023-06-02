В Китае обнаружен «бункер ужасов» времен Второй мировой войны

Им управлял печально известный Отряд 731.

Археологи в Китае обнаружили секретный подземный бункер, который японские ученые использовали для проведения ужасающих экспериментов над людьми во время Второй мировой войны.

«Бункер ужасов», обнаруженный недалеко от города Анда в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, использовался печально известным подразделением 731 японской армии во время японской оккупации Китая с 1931 по 1945 год.

Построенная японцами в 1941 году и работавшая до капитуляции Японии в конце Второй мировой войны, лаборатория была крупнейшим исследовательским центром Отряда 731, но ее точное местонахождение было неизвестно.

Подразделение 731 появилось в 1931 году как отряд общественного здравоохранения, но оно быстро расширило свои исследования, включив в них биологические и химические эксперименты с использованием китайских, корейских, русских и американских пленных в качестве подопытных.

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Сотрудник японского Отряда 731 несет тело с одного из объектов подразделения Фото: Universal Images Group

Исследователи из Института культурных реликвий и археологии провинции Хэйлунцзян, которые обнаружили бункер, отмечают, что в его стенах были убиты до 12 тысяч человек. На них испытывали гранаты, бактериальные бомбы, огнеметы и химическое оружие. Людей также подвергали обезвоживанию, убивали во вращающихся центрифугах, им вводили кровь животных, подвергали облучению рентгеновскими лучами, вивисекции без анестезии и держали в камерах низкого давления, пока их глазные яблоки не лопались.

Зараженные чумой блохи, выращенные в лабораториях Отряда 731, также сбрасывались низколетящими самолетами над китайскими городами, вызывая вспышки болезней, унесшие жизни сотен тысяч человек.

Археологи частично раскопали U-образное сооружение длиной примерно 33 метра и шириной 21 метр со смежными комнатами и отходящими от него туннелями. Поскольку археологам еще предстоит войти внутрь, точное назначение каждой комнаты не установлено.

После капитуляции Японии в сентябре 1945 года США скрыли доказательства ужасных экспериментов и тайно предоставили многим лидерам Отряда 731 иммунитет от судебного преследования за военные преступления в обмен на результаты их исследований. Большая часть этой информации позже была доставлена в Форт-Детрик в Мэриленде – центр американской программы создания биологического оружия времен холодной войны в период с 1943 по 1969 год.

Археологи продолжат раскопки, собирая больше деталей об отдельных комнатах и структуре «бункера ужасов».