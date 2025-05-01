В Китае открылся ресторан с десертами из слоновьего помета

Владельцы заведения утверждают, что провели семь лет, исследуя дух тропических лесов провинции Юньнань.

В Шанхае – китайской столице трендов и необычных ресторанов — открылось новое «элитное» заведение. Здесь посетителям предлагают попробовать сорванные листья растений, предварительно обмакнув их в соус, слизать мед и пыльцу с кубиков льда, а на десерт вкусить слоновий навоз, украшенный фруктовым джемом и шербетом. Причем заплатить за такое удовольствие из 15 блюд предлагают 3888 юаней (около 44 тыс. рублей).

Реклама

Десерт «Цветы, вставленные в слоновий навоз» Фото: 163.com / South China Morning Post

Больше всего обсуждений в сети вызвал именно «слоновий» десерт. Создатели ресторана обещают, что помет был продезинфицирован перед подачей (каким образом, не уточняется) и является безвредным для щепетильных посетителей. Десерт под названием «Цветы, вставленные в слоновий навоз» подается в виде хрустящих крошек, украшенных травяным парфюмом, джемом из фруктов, медовым шербетом и пыльцой. После новостей об открытии ресторана, жители провинции Юньнань были вынуждены оправдываться в социальных сетях, что слоновий помет не является традиционным блюдом их региона.

Другой замечательной позицией в ресторане оказалась миска «черной слизи», которая по мнению создателей должна имитировать резкую вонь паразитического цветка раффлезии. Неприятный аромат блюда по словам официанта, призван напомнить гостям запах разлагающейся плоти.