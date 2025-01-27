В Китае полицейского корги лишили премии

Интернет-пользователи встали на сторону собаки.

Корги из китайской полиции по прозвищу Фузай остался без премиальных лакомств после того, как уснул на дежурстве и справил нужду прямо в свою миску. Фузай, родившийся 28 августа 2023 года, с начала прошлого года трудится в правоохранительных органах города Вэйфан на северо-востоке Китая, специализируясь на обнаружении взрывчатки. Он стал первым корги-полицейским в округе, а то и во всей стране.

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Осенью корги перевели в основной штат. Помимо этого, у него есть своя страница в социальных сетях. В одном из январских роликов сотрудник полиции награждает Фузая разными подарками, включая вкусности и игрушки, но впоследствии забирает часть из них за недочеты в работе: по его словам, пёс спал на работе и сходил в туалет прямо в свою миску.

Когда интернет-пользователи стали поддерживать собаку, полиция разместила новое видео, в котором Фузаю вручили щедрые новогодние угощения.

Ранее сообщалось, что самка стаффордширского терьера, ставшая первой полицейской собакой-ищейкой этой породы в Великобритании, вышла на пенсию — она пробыла на службе восемь лет.