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В Китае посетители зоопарка переживают за жирную пантеру

В Китае посетители зоопарка переживают за жирную пантеру

Из-за раздувшегося живота она с трудом передвигается по вольеру.

Пантера из чэндуского зоопарка в Китае оказалась в центре внимания после значительного набора веса, что обеспокоило посетителей. Они запечатлели ее на видео, где видно, как животное с трудом двигается по вольеру из-за раздувшегося живота. Сначала возникло предположение, что пантера ждет потомство, но вскоре выяснилось, что дело в обычной полноте.

Посетители начали критиковать зоопарк, выражая озабоченность состоянием здоровья пантеры. Сотрудники объяснили, что проблемы с весом связаны с возрастом животного — ей уже 16 лет. Они утверждали, что старение хищницы замедлило её метаболизм, что и привело к накоплению жира. Однако многие остались убеждены, что причина кроется в переедании.

В ответ на критику руководство зоопарка пообещало скорректировать питание пантеры и уменьшить объемы пищи.

Ранее сообщалось, что толстый леопард (уже другой) из китайского зоопарка не может сбросить вес, из-за чего сотрудники опустили руки.

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