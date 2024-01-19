В Китае создали коронавирус со смертностью 100%

В ходе эксперимента погибли все зараженные мыши.

В Китае создали новый коронавирус, который за неделю уничтожил всех подопытных мышей. Об этом сообщает BiorXiv.

По данным научного журнала, вирус создали ученые, работавшие в Пекинском химико-технологическом университете. В ходе экспериментов они получили от панголинов клон вируса GX_P2V, обнаруженный еще в 2017 году — до того, как появился COVID-19. Ученые заразили им подопытных мышей, имевших генетические характеристики, приближенные к человеческим.

В результате каждая из мышей, инфицированных вирусом, умерла в течение 7-8 дней. Во время экспертизы выяснилось, что вирус атаковал их мозг и глаза.

Результаты исследования указали на то, что вирус GX_P2V со стопроцентной смертностью может однажды распространиться и на человеческую популяцию. Считается, что именно панголины играли ключевую роль в передаче коронавирусов от птиц и животных к людям, как это случилось и с COVID-19.

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Кто такие панголины? Панголины – это удивительные чешуйчатые млекопитающие, которые обитают в Африке и Юго-Восточной Азии. Из всех млекопитающих главным объектом незаконной торговли считаются именно панголины. Млекопитающие ящеры крайне популярны среди браконьеров – особенно в Азии – из-за их чешуи. Высокие цены на чешую связаны с важной ролью, которую она играет в китайской народной медицине. Лечить чешуей ящеров предлагают множество заболеваний: от астмы до артрита (даже говорят, что она способствует лактации у матерей). Мясо панголинов также высоко ценится, в Китае и Вьетнаме оно считается деликатесом.