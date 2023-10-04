В Китае запустили скоростную железную дорогу над морем

Состав может двигаться над водой со скоростью до 350 километров в час.

В Китае была введена в эксплуатацию высокоскоростная железная дорога через море, скорость движения поездов по этим путям достигает 350 км/ч. Дорога длиной 277 километров соединяет города Фучжоу и Сямэнь в провинции Фуцзянь.

На пути поездов находятся 84 моста, 29 туннелей, а также 20 километров путей, проходящих над морем. Это первая в стране надводная сверхскоростная железная дорога.

Сообщается, что для строительства надводных участков рельсов использовались интеллектуальные роботы и экологически чистая коррозионностойкая сталь. Эта железнодорожная линия со станциями в городах Фучжоу, Путянь, Цюаньчжоу, Сямэнь и Чжанчжоу является новым крупным инфраструктурным проектом. Он прокладывает путь в провинцию Фуцзянь, где на протяжении долгого времени выбор транспорта ограничивался горным рельефом.

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Новая железная дорога сократила время в пути между городами Фучжоу и Сямэнь, который является экономическим центром и популярным туристическим направлением провинции, менее чем до часа. Самая быстрая поездка на поезде раньше занимала 1 час 20 минут.

Эта железная дорога стала важным дополнением к разветвленной сети высокоскоростных железных дорог Китая. К концу 2022 года Китай располагал 42 тысячами километров действующих высокоскоростных железных дорог, занимая первое место по этому показателю в мире, а протяженность высокоскоростных железных дорог, на которых поезда регулярно курсируют со скоростью 350 км/ч, по состоянию на июнь 2022 года приближалась к 3 200 км.