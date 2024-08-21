В Китае завершились испытания поезда, который может разгоняться до 1000 км/ч

Ещё в апреле 2022 года в китайском уезде Янгао началось строительство высокоскоростной транспортной системы, которая называется маглев. В её основе лежит передвижение поезда или трамвая на магнитной подушке благодаря силе электромагнитного поля (в этом случае нет никакого касания с поверхностью рельса).

На севере Китая завершились демонстрационные испытания поезда T-Flight на магнитной подвеске (или магнитной подушке), который потенциально способен развить скорость до 1000 км/ч, сообщает издание Xinhua.

Пока что подобная скорость ещё не была зафиксирована – во время предыдущих испытаний поезд разогнался до 623 км/ч и данных о новых скоростных рекордах разработчики пока не предоставили. Впрочем, судя по последнему отчету, создатели проекта продвигаются к цели.

Согласно отчетам аэрокосмической корпорации China Aerospace Science and Industry Corporation Limited (CASIC) и правительства провинции Шаньси (они совместно разрабатывали проект), последний тест показал, что максимальная скорость и высота подвески поезда соответствовали заданным значениям. Все системы T-Flight маглев работали нормально, навигация была исправна, траектория движения поезда полностью соответствовала теоретическим расчётам, а остановка осуществлялась безопасно, так говорится в отчёте.

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Испытания проводились в провинции Шаньси в трубопроводе протяженностью 2 километра в условиях низкого вакуума, где ощутимо снижается сопротивление воздуха, это помогает сэкономить энергию на высоких скоростях. На следующем этапе разработки ожидается, что поезд пройдет испытания на более длинных трассах протяженностью 60 километров.

В идеале, используя систему гиперпетли (hyperloop), поезд сможет развить скорость подобно самолёту с турбореактивным двигателем и сократить время в пути между мегаполисами Китая – например, между Пекином и Шанхаем — до полутора часов.

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С 2004 года в Китае оперирует Шанхайский маглев, движимый за счёт магнитной подвесы и разгоняющийся до скорости 431 км/ч. В стране продолжается тестирование и других скоростных поездов, но на данный момент Япония опережает всех по количеству самых быстрых поездов в мире – один из них способен развивать скорость до 602 км/ч.