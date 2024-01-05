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В Китай пришла мода на пластические операции для домашних животных

Фото: Соцсети

Кошкам и собакам делают уши в стиле Микки Мауса.

В Китае набирают популярность пластические операции для домашних питомцев — особенно модными считаются «уши Микки Мауса». Суть этой операции в том, чтобы делать уши кошек и собак более круглыми, как у героя мультфильмов Disney. Некоторые клиники в провинции Чунцин даже предлагают в рамках акций оплачивать подобные процедуры для нескольких животных сразу.

Одна такая операция стоит около 300 юаней (примерно четыре тысячи рублей) и состоит из двух этапов. В ходе первой части под анестезией хирург на протяжении получаса удаляет часть ушной ткани кошки или собаки. А во время второго этапа специалист придает ушам нужную форму, чтобы они стояли и не падали. Эта часть длится 20-60 дней и требует новых визитов в клинику.

Между тем как профессиональные ветеринары, так и зоозащитники в Китае выступают категорически против подобных операций, причиняющих животным боль и стресс. Кроме того, из-за изменения естественной формы ушей питомцы могут начать расчесывать их, тем самым причиняя себе новые страдания. 

И хотя закон не запрещает пластические операции для домашних животных, крупные клиники в больших городах не проводят их — как правило, этим занимаются питомники, которые также активно рекламируют подобные услуги.

Ранее сообщалось о новом исследовании, которое показало, что кормление собак сырым мясом увеличивает риск выделения кишечной палочки, устойчивой к широко используемым антибиотикам. 

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29 декабря

#питомцы

29 декабря