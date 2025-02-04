В китайском зоопарке раскрашенных собак выдали за тигров

Действия сотрудников зоосада возмутили пользователей сети.

В зоопарке Qinhu Bay Forest Animal Kingdom, расположенном в районе Цзянъянь китайской провинции Цзянсу, разразился скандал после того, как сотрудники решили окрасить собак породы чау-чау под тигров. Вирусное видео показало, как одна из таких собак, окрашенная в черно-оранжевые полосы, бегает по своему вольеру.

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Эта запись вызвала волну возмущения среди китайских интернет-пользователей. Многие выразили недовольство действиями сотрудников зоопарка, обвиняя их в обмане и негуманном отношении к животным. Однако руководство зоопарка утверждает, что никакого обмана не было, поскольку собаку представили как «тигровую собаку», а не настоящего тигра.

Ранее сообщалось, что в Мексике смотритель частного зоопарка умер от разрыва сердца после того, как погладил бенгальского тигра.