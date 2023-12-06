В Книгу рекордов Гиннесса попала женщина с самыми длинными волосами

Жительница Индии отращивает волосы больше 20 лет.

Жительница Уттар-Прадеша Смита Шривастава установила мировой рекорд по длине волос среди живущих людей, отрастив локоны с максимальной длиной 236,22 сантиметра. 46-летняя Смита отращивает волосы с 14 лет. Ее вдохновила мать, генам которой она приписывает «здоровый рост» своих волос.

Смита также стремилась подражать стилю хинди-актрис 1980-х годов, у которых были «длинные и красивые волосы».

«В индийской культуре у богинь традиционно были очень длинные волосы. В нашем обществе считается неблагоприятным стричь волосы, поэтому женщины отращивают их. Длинные волосы подчеркивают красоту женщины», – Смита Шривастава.

Смита обычно моет волосы два раза в неделю. Весь процесс, включая мытье, сушку, распутывание и укладку, каждый раз занимает до трех часов. Она моет их 30-45 минут, затем сушит полотенцем, а затем распутывает руками, что обычно занимает два часа.

«Я кладу простыню, на которой распутываю волосы, стоя на кровати», – рассказывает Смита.

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Смита Шривастава Фото: Guinness World Records

Когда волосы распутаны и полностью высушены, она расчесывает их, прежде чем заплести косу или завязать в пучок. После этого Смита собирает с простыни выпавшие волосы и хранит их в полиэтиленовом пакете. «Я ни разу не выбрасывала волосы за последние 20 лет», – призналась она.

Иногда во время ходьбы ее волосы мешаются под ногами и рвутся, поэтому Смита тоже старается собрать все эти пряди.

Смита говорит, что всякий раз, когда она выходит на улицу с распущенными волосами, люди «поражаются».

«Они не могут поверить, как можно иметь такие длинные волосы. Люди подходят ко мне, трогают мои волосы, фотографируются, делают селфи и часто спрашивают о моем режиме питания и уходе за волосами», – рассказала она.

Смита объяснила, что мечтала попасть в Книгу рекордов Гиннесса, и теперь ее мечта сбылась.

«Я буду заботиться о своих волосах столько, сколько смогу. Я никогда не буду стричься, потому что моя жизнь в моих волосах. Я хочу, чтобы мои волосы росли дальше, и посмотрим, как долго мне удастся справляться», – говорит Смита.