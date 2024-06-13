В Когалыме вылупился кошачий акуленок

Об этом сообщили представители океанариума в ХМАО.

Океанариум в торгово-развлекательном центре «Галактика», который находится в городе Когалым в Ханты-Мансийском автономном округе, объявил о рождении детеныша кошачьей акулы. Новость об этом появилась в Telegram-канале центра.

Две кошачьи акулы отложили два яйца в феврале текущего года. Работники океанариума поместили их в особый контейнер рядом с коралловым рифом. Спустя три месяца одно яйцо успешно вылупилось, и акуленок был перемещен в главный аквариум. Второе яйцо пока остается целым.

«С нетерпением ожидаем рождения второго малыша!» — сообщили представители «Галактики».

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Интересный факт Яйца акулы за их необычный вид и форму прозвали «русалочьи кошельки». Технически, это даже не само яйцо, а футляр для него. У таких футляров для акульих яиц часто имеются длинные усики, которые позволяют им крепиться к водорослям или камням. В то время как большинство видов акул являются живородящими, некоторые из них остаются яйцеживородящими или яйцекладущими (последние встречаются реже других). Кошачьи акулы как раз относятся к последним.

Яйцо кошачьей акулы Фото: Wikimedia Commons

Кошачьи акулы (лат. Scyliorhinidae) – крупное семейство, насчитывающее не менее 15 родов и более 100 видов. Их длина варьируется от 21 см до 1,7 м. Они встречаются в умеренных и тропических морях по всему миру, а питаются беспозвоночными и мелкой рыбой. Для человека кошачьи акулы безопасны.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Columbus Zoo and Aquarium (Огайо, США) горилла по кличке Салли, которую восемь лет считали самцом, неожиданно родила детеныша.