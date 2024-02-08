В Колумбии потомки бегемотов наркобарона начали нападать на людей

Со временем животные стали непредсказуемыми и агрессивными (как и положено бегемотам).

В Колумбии на местных жителей стали нападать потомки бегемотов, хозяином которых был наркобарон Пабло Эскобар. Сегодня в колумбийских реках живут и продолжают размножаться 169 особей этих животных. При этом в стране у «кокаиновых» бегемотов нет естественных врагов, поэтому их признали инвазивным видом, угрожающим экосистеме. Cо временем эти звери стали непредсказуемыми и агрессивными.

«Они очень, очень опасны. Бегемоты начали нападать на людей», — рассказал один из колумбийцев, добавив, что жители страны предпочитают прятаться при встрече с агрессивными животными из соображений безопасности.

Пабло Эскобар нелегально завез бегемотов из Африки для своего частного зоопарка в 80-х годах XX века. После смерти наркобарона несколько особей остались без присмотра в пруду у заброшенного поместья, после чего стали активно размножаться на фоне отсутствия естественных врагов, захватывать все новые угодья и беспокоить местных жителей. Специалисты опасаются, что к 2040 году поголовье «кокаиновых» бегемотов в Колумбии может достигнуть 1,5 тысяч особей.

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Ранее, в ноябре 2023 года, власти Колумбии заявляли о планах избавиться от части «кокаиновых» бегемотов. По словам министра окружающей среды Колумбии Сусаны Мухамад, 20 бегемотов планировалось стерилизовать, а остальных — выслать за границу или уничтожить.