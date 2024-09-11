В Колумбии разрешили охоту на «кокаиновых бегемотов» Эскобара

Животные угрожают местным рыбакам и популяции ламантинов.

Административный суд Кундинамарки в Колумбии принял решение устранить угрозу, которую представляют бегемоты, когда-то принадлежавшие известному наркобарону Пабло Эскобару. Пабло Эскобар привез бегемотов в Колумбию в 1980-х годах для содержания в своем личном зоопарке.

После ликвидации наркобарона в результате перестрелки с полицией животные убежали из поместья и начали жить в дикой природе. Они довольно быстро приспособились к новым условиям и расплодились. Сейчас на свободе живут около 166 бегемотов, каждый из которых весит примерно две тонны. Агрессивные бегемоты (это территориальные животные, которые рьяно охраняют свои владения) часто нападают на рыбаков в реке Магдалена. Специалисты утверждают, что они могут представлять опасность для местной популяции ламантинов.

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Несмотря на все трудности, связанные с бегемотами, у них есть сторонники среди экоактивистов, работников туристической индустрии и местных жителей. В прошлом году Министерство охраны окружающей среды Колумбии объявило о планах стерилизовать часть популяции и подвергнуть эвтаназии оставшихся особей в рамках мер по контролю над ростом числа бегемотов. Однако процесс стерилизации шел очень медленно, а эвтаназия вообще не была реализована.

Теперь по решению суда Министерство охраны окружающей среды должно найти решение проблемы бегемотов Эскобара и восстановить экологическое равновесие в течение трех месяцев.

Ранее сообщалось, что власти Колумбии не смогли выгнать из страны «кокаиновых» бегемотов, хотя такой вариант активно обсуждался — об этом рассказал зоолог Эрнесто Засуэта, владелец мексиканского заповедника «Осток». Бегемотов планировали перевезти в Мексику, Индию или на Филиппины.