В Колумбии решили уничтожать «кокаиновых» бегемотов Пабло Эскобара

Причиной такого решения стало бесконтрольное распространение животных.

Власти Колумбии решили избавиться от части «кокаиновых» бегемотов, которыми когда-то владел знаменитый наркобарон Пабло Эскобар – отсюда и прозвище животных. По словам министра окружающей среды Колумбии Сусаны Мухамад, 20 бегемотов планируется стерилизовать, а остальных — выслать за границу или уничтожить.

Пабло Эскобар нелегально завез бегемотов из Африки для своего частного зоопарка в 80-х годах XX века. Позднее четыре особи остались без присмотра в пруду у заброшенного поместья, после чего стали активно размножаться на фоне отсутствия естественных врагов. Специалисты опасаются, что к 2040 году поголовье «кокаиновых» бегемотов в Колумбии может достигнуть 1,5 тысяч особей.

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Власти Колумбии много лет пытались решить проблему бесконтрольного распространения бегемотов. Поначалу животных стали отстреливать, но это привело к бурным протестам в обществе. Более того: в ходе разбирательства по делу бегемотов в Колумбии суд США (туда обратилась природозащитная организация) признал их «заинтересованными лицами». Таким образом американская сторона признала за бегемотами те же права, что и за людьми – по крайней мере, на защиту в суде. Этим был создан необычный юридический прецедент.

Тогда власти решили стерилизовать бегемотов, что оказалось крайне сложной задачей: этих зверей очень проблематично ловить и обездвиживать, а их половые органы, скрытые под толстым слоем кожи и жира, не видны снаружи. Между тем, пока правительственные мероприятия шли очень медленно, бегемоты продолжали плодиться.

«Никому не нравится идея стрелять в бегемота, но никакая другая стратегия не сработает», — подчеркивает эколог Натали Кастельбланко-Мартинес.

Ранее новая перепись «кокаиновых» бегемотов — крупнейшего в мире инвазивного вида — показала, что их популяция в Колумбии, по-видимому, достигла 200 особей.