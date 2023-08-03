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В Коста-Рике крокодил съел футболиста

Фото: Unsplash

Хесус Альберто Лопес Ортис выступал за любительский клуб

В провинции Гуанакасте (Коста-Рика) 29-летний футболист Хесус Альберто Лопес Ортис погиб в пасти крокодила после того, как в жаркий день решил искупаться в реке Каньяс. Чтобы достать тело мужчины, полицейским пришлось застрелить рептилию. Футболист выступал за любительский клуб «Депортиво Рио Каньяс».

У него остались двое детей — восьми и трех лет. Семья Ортиса обратилась к общественности и попросила помочь оплатить его похороны. Главный тренер «Депортиво Рио Каньяс» Луис Карлос Монтес также организовал сбор средств. В результате похороны футболиста состоялись во вторник, 1 августа.

Ранее сообщалось, что в национальном парке Крюгера (Южная Африка) 52-летний сафари-гид Марк Монтгомери выжил после того, как крокодил длиной 3,5 метра схватил его за руку и утащил в реку. 

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