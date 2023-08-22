В Костроме медведь напал на мужчин во дворе многоэтажки: видео

После этого зверь забрался на 15-метровое дерево.

Медведь заявился во двор в Костроме и напугал отдыхавших на лавочке людей. Видео с косолапым опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как двое мужчин сидят на скамейке во дворе и разговаривают. Вдруг к ним со спины подбегает медведь. Люди в панике срываются с места, но хищник теряет к ним интерес.

После случившегося очевидцы обратились в МЧС. Спасателям пришлось провести целую операцию по эвакуацию медведя: они оцепили район в поисках хищника и в итоге нашли его на дереве. Оказалось, что медведь сам испугался людей и забрался на 15-метровую высоту, где сидел до приезда экстренных служб.

Спасатели усыпили медведя с помощью дротика со снотворным, а затем спустили на землю по автолестнице.

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«Пожарные и специалисты Департамента природных ресурсов помогли запутавшемуся в ветвях сонному медведю оказаться на земле. После этого сотрудники МЧС на носилках донесли животное до автомобиля полиции», – рассказали в управлении МЧС по Костромской области.

Они отметили, что в проведении спасательной операции были задействованы сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, специалисты Департамента природных ресурсов и представители других заинтересованных структур. Медведя вывезли в дикую природу и отпустили.