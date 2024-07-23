В Краснодарском крае в реке заметили крокодила

Местный житель наблюдал рептилию длиной 1,5 метра в реке Кирпили.

Реку Кирпили (Краснодарский край) тщательно исследовали в связи с сообщениями о полутораметровом крокодиле, которого заметили местные жители. Несколько дней слухи о крокодиле распространялись в соцсетях после того, как рыбак заявил, что видел хищника в реке. 17 июля представительница администрации Дербентского сельского поселения Ольга Марцун отправила официальное письмо в Министерство природных ресурсов края с просьбой оказать помощь в поимке рептилии.

«Жителями Дербентского сельского поселения Тимашевского района в реке Кирпили, координаты 45.522139 38.921402, неоднократно был замечен предположительно, кайман длиной до 1,5 метра. Также в верше рыбаком были обнаружены перекушенная напополам черепаха, останки водяной крысы и другого неизвестного животного», — говорилось в письме Ольги Марцун.

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Специалисты Министерства природных ресурсов проверили указанное место с помощью катера, тепловизора и световых приборов, но не смогли найти крокодила. Однако они обнаружили «перекушенную» черепаху, которая, по их мнению, пострадала не от зубов крокодила, а от гребного винта маломерного судна. Кроме того, рядом были найдены следы выдр и ондатр.

«При опросе жителя Дербенского поселения было выяснено, что наблюдал он за животным издалека с моста. Идентифицировать речного обитателя ему помог виртуальный голосовой помощник в интернете. Из опрошенных местных жителей данного животного в реке больше никто не наблюдал. Информация о наличии крокодила в реке подтверждения не получила», — заключили в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что операцию по поиску беглого крокодила устроили под Ростовом.