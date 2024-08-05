В Кронштадте открылась выставка РГО «Самая красивая страна»

Она посвящена десятилетию фотоконкурса дикой природы.

В Музее военно-морской славы, входящем в состав музейно-исторического парка «Остров фортов» в Кронштадте, открылась выставка Русского географического общества (РГО), посвященная 10-летию фотоконкурса дикой природы «Самая красивая страна». Об этом Russian Traveler рассказали в пресс-службе РГО.

На выставке представлено почти полторы сотни фотографий, которые вышли в финал конкурса в разные годы.

«Десять лет назад мы предложили всем фотографам, профессионалам и любителям показать, как они видят нашу страну. И были приятно удивлены, что фотографы оказались в таких местах, куда обычный турист вряд ли доберется. Благодаря этим фотографиям теперь мы можем увидеть Россию с самых неожиданных ракурсов», — отметила советник Президента РГО, телеведущая Анастасия Чернобровина.

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Фото: Владимир Нескоромный / Пресс -служба РГО

Фотографии экспонируются в лайтбоксах в восьми тематических залах: «Пейзаж», «Искусство дикой природы», «Дикие животные», «Подводный мир», «Макро», «Россия с высоты птичьего полета», «Культурное наследие / Архитектура» и «Люди».

Выставка РГО «Самая красивая страна» уникальна тем, что передает образы, которые без слов понятны людям всего мира. Фотография стирает языковые границы. Посетить выставку можно до середины октября 2024 года. Билеты продаются в кассе Музея военно-морской славы.

Ранее сообщалось о том, что определены финалисты конкурса «Самая красивая страна».