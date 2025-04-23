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В Крым прибыл первый поезд из Новороссии

В Крым прибыл первый поезд из Новороссии

Подготовка к старту контейнерных перевозок началась в феврале.

В Крым прибыл первый контейнерный поезд из Новороссии — об этом сообщило Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). По данным агентства, состав следовал со Свердловской железной дороги, соблюдая специально разработанный график, и менее чем за пять дней преодолел более трех тысяч километров.

«Конечная точка маршрута — порт Севастополя, где контейнеры перегрузят на морские суда», — отметили в Росжелдоре.

Подготовка к старту контейнерных перевозок началась в минувшем феврале, а теперь их запустили на регулярной основе.

«Это, безусловно, новый виток в развитии как для Крымской железной дороги, так и в целом для экономики региона», — подчеркнул гендиректор Федерального агентства железнодорожного транспорта «Крымская железная дорога» Михаил Гончаров.

Ранее сообщалось, что самый дорогой тур на поезде обойдется в 12 миллионов рублей.

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