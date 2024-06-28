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В Крыму больше сотни людей за неделю покусали звери

Фото: Елена Белина / фотохостинг Russian Traveler

Жители и посетили полуострова в основном пострадали от нападений бродячих животных.

Более ста случаев укуса людей животными было зарегистрировано в Крыму за последнюю неделю, рассказали в пресс-службе Государственного комитета ветеринарии Республики Крым.

По данным комитета полученным на 27 июня, из 102 зарегистрированных происшествий, большинство нападений на людей было совершено бродячими животными. 

В пресс-службе не уточнили, о каких именно животных идёт речь, но отметили, что некоторые из укусов стали также результатом взаимодействия с домашними питомцами, которых владельцы оставили без внимания.

В госкомитете напомнили, что оставлять своих питомцев без присмотра на долгое время запрещено, а при выгуле животных вне учебно-дрессировочных площадок обязателен намордник и поводок.

Бездомные животные могут быть переносчиками бешенства, которое после появления симптомов не имеет лечения и заканчивается летальным исходом. Также животные могут переносить на себе инфекционные возбудители вызывающие
лептоспироз, бартонеллёз и другие серьёзные заболевания.

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